Курс доллара на сегодня, 1 февраля 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля в случае отмены санкций

Курс валют на сегодня, 1 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 1 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 февраля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня упал на 14,83 копейки и составил 64,28 рубля, курс доллара на 1 февраля 2017 опустился на 7,67 копейки - до 60,08 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду опустилась по сравнению с показателем вторника на 10,89 копейки - до 61,97 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на 2017: эксперты назвали курс рубля в случае отмены санкций

В случае отмены антироссийских санкций курс рубля ужшкммт вырастет на 5—10%, свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведённого агентством Bloomberg.

Меньше половины экспертов полагают, что рост курса рубля к доллару составит 1—5%.

По данным Bank of America Corp при ослаблении давления рубль, «скорее всего, будет основным бенефициаром» и укрепится до 55−57 руб./доллар. Эксперты полагают, что такая ситуация представит угрозу российским производителям на внешних рынках.

При этом опрошенные агентством аналитики Societe General допускают, что после смягчения санкций рост курса рубля превзойдёт ожидания и установится на уровне ниже 50 рублей за доллар. По мнению экономистов, из-за этого Центробанк может провести валютные интервенции, чтобы регулировать риски.

Шок после победы Трампа уже спровоцировал спекуляции на том, что США ослабят давление на российскую экономику, привлекая капитал в излюбленной инвесторами валюте, констатирует Bloomberg.

Как ранее сообщал Topnews, Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.