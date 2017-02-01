 
TOP 10

1 В Донбассе под Авдеевкой ВСУ бросили в бой танки

2 Оратор полумиллионного марша против Трампа оказалась садисткой и убийцей

3 "Ползал пьяный, кукарекая": СМИ узнали подробности по делу о враче-насильнике из Подольска

4 Пародия Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом

5 Лайф опубликовал ВИДЕО обстрела съёмочной группы в Донецке

6 Ученые раскрыли тайну, почему у умирающего человека "вся жизнь проносится перед глазами"

7 В Австралии кенгуру перепрыгнул велосипедиста на трассе

8 Фуркад назвал главным трофеем Логинова двухлетнюю дисквалификацию за допинг (ФОТО)

9 Эксперты дали прогноз по курсу рубля в случае отмены санкций

10 Норильск накрыла "Черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих

Новости наших партнеров

Рогозин назвал диверсией мизерные зарплаты сборщиков двигателей «Протон-М»

Опубликовано 31.01.17 23:41 Рогозин назвал диверсией мизерные зарплаты сборщиков двигателей «Протон-М»

Рогозин также добавил, что в ближайшее время ждет от «Роскосмоса» перечень мер для наказания «разгильдяев», поставивших под сомнение запуск ракет «Протон-М».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал, причиной отбраковки двигателей для ракет-носителей «Протон-М» преступную халатность на Воронежском механическом заводе, а также слабую культуру производства и низкую зарплату работников предприятия.

Кроме того, вице-премьер назвал диверсантами тех, кто платит людям, которые имею непосредственные контакт с этой техникой, мизерную зарплату.

«Культура производства там крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть ужшкммт перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение „Роскосмосу“ проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12–15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто платит такие деньги этим людям», - заявил Дмитрий Рогозин.

Рогозин также добавил, что в ближайшее время ждет от «Роскосмоса» перечень мер для наказания «разгильдяев», поставивших под сомнение запуск ракет «Протон-М».

Напомним, из-за обнаруженного брака в двигателях второй и третьей ступеней, которые производят на ВМЗ, график пуска ракет-носителей «Протон-М» сдвинулся более чем на три месяца.
Другие материалы по этой теме

Daily Mail: Россия победит Британию всего за один день

Рогозин: США готовят удар по России из космоса

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга