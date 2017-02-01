Курс доллара и евро на сегодня, 1 февраля 2017: Трамп атакует евро - эксперты

Курс валют на сегодня, 1 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 1 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 февраля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня упал на 14,83 копейки и составил 64,28 рубля, курс доллара на 1 февраля 2017 опустился на 7,67 копейки - до 60,08 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду опустилась по сравнению с показателем вторника на 10,89 копейки - до 61,97 рубля.

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Старший аналитик ГК Forex Club отмечает, что пара доллар-евро получила сразу несколько стимулов для ужшкммт роста и уже предпринимала две серьезные попытки пройти 1,0770 и остаться выше 1,08. К тому же накануне появились неплохие предпосылки для скачка.

"Во-первых, данные по рынку труда в Германии показали рекордно низкий уровень безработицы 5,9%, который не видели с 1990 года. Более того, инфляция в еврозоне продолжает расти. Она достигла отметки 1,8% вместо прогнозных 1,6% г/г. Все это говорит о стабилизации экономики. А, значит, ЕЦБ не надо будет прилагать усилия для дополнительного стимулирования. А, значит, евро будет расти", - сказала эксперт.

Вторым фактором она называет то, что пару доллар-евро подтолкнул вверх традиционный спрос на европейскую валюту через кросс EUR/GBP, что является первичным драйвером скачка пары.

Кроме того, в сложившейся ситуации не обошлось и без нового президента США Дональда Трампа.

"Его [Трампа] советник по торговле Питер Наварро заявил, что Германия пользуется внушительно "недооцененным евро, чтобы эксплуатировать США". И это серьезная заявка на то, чтобы рост пары продолжился и дальше. Однако мы бы рекомендовали дождаться подтверждения пробоя отметки 1,08, прежде чем покупать пару", - сказала Афанасьева.