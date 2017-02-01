YouTube "взорвало" ВИДЕО с пародией Comedy Club на переговоры Путина с Трампом

Видео появилось на Youtube накануне телефонных переговоров Путина и Трампа.

Видео с пародией резидента Comedy Club Дмитрия Грачева, известного своим сходством с российским лидером, на телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа за несколько дней набрал в Сети свыше двух миллионов просмотров.

Примечательно, что запись была сделана во время репетиции за кулисами шоу. В пресс-службе ТНТ пояснили, что на видео запечатлен рабочий процесс создания программы. Непосредственно в эфир канала эта пародия не вышла.

Ютуб ВИДЕО с ужшкммт пародией на телефонные переговоры Путина и Трампа стало хитом в Сети

Согласно сюжету пародии, «Путину» дозванивается американский президент, но тот не сразу его узнает.

"Кто это? Какой Дональд? Не признал! Богатым останешься!" - говорит Грачев в роли Путина.

Далее он требует поменять ему телефон черного цвета, поскольку в США сменился президент. «Дайте мне другой телефон, у них же президент сменился», — говорит Грачев.

В пародии также была затронута тема санкций. "Санкции? Я слышал, что Обама их продлил, но его-то не продлили", - заявляет двойник Путина.

В этот момент ему сообщают, что на второй линий еще один звонок. Как оказалось, "Путину" дозванивается президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Ваш звонок очень важен для вас», — говорит «Путин», имитируя голос автоответчика и исполняет Go Down Moses Луи Армстронга.