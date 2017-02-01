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10 Норильск накрыла "Черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих

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YouTube ВИДЕО: Норильск накрыла "черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих

Опубликовано 31.01.17 21:20 YouTube ВИДЕО: Норильск накрыла "черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих

Некоторые видео, размещенные на Youtube и в соцсетях, напоминают сцены из фильмов ужасов о техногенных катастрофах.

В Сети опубликовано видео, демонстрирующее беспорядки, возникшие из-за бушующей черной пурги, который сносит крыши как частных, так и многоэтажных домов в северной части Красноярского края.

При этом пешеходы передвигаются на четвереньках в связи с тем, что их просто сдует сильным ветром. Отметим, что штормовое предупреждение действует в Норильске со среды, 25 января, порывы ветра могут достигать до 27-32 метров в секунду. 

Ютуб ВИДЕО: Норильск накрыла "Черна ужшкммт пурга", которая сносит крыши домов и сметает прохожих

Местные жители шокированы поднявшейся черной пургой, которая окутала их город. Однако некоторых забавляют данные погодные условия. Они называют Норильск "райским местечком". 

В соцсетях публикуются фотографии и видео погодных условий. Некоторые публикации напоминают скорее картины из фильмов ужасов о техногенных катастрофах. Но есть в этом и что-то завораживающее.

С нескольких домов сорвало крыши.

 

🌪❄️🌨#стихия #норильск #последствия

Фото опубликовано Норильск Сегодня (@norilsktoday)

 

В комментариях к постам местные жители рассказывают, как переносят пургу, а также делятся неожиданными советами.
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