YouTube ВИДЕО: Норильск накрыла "черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих
Опубликовано 31.01.17 21:20
Некоторые видео, размещенные на Youtube и в соцсетях, напоминают сцены из фильмов ужасов о техногенных катастрофах.
В Сети опубликовано видео, демонстрирующее беспорядки, возникшие из-за бушующей черной пурги, который сносит крыши как частных, так и многоэтажных домов в северной части Красноярского края.
При этом пешеходы передвигаются на четвереньках в связи с тем, что их просто сдует сильным ветром. Отметим, что штормовое предупреждение действует в Норильске со среды, 25 января, порывы ветра могут достигать до 27-32 метров в секунду.
Ютуб ВИДЕО: Норильск накрыла "Черна ужшкммт пурга", которая сносит крыши домов и сметает прохожих
Местные жители шокированы поднявшейся черной пургой, которая окутала их город. Однако некоторых забавляют данные погодные условия. Они называют Норильск "райским местечком".
В соцсетях публикуются фотографии и видео погодных условий. Некоторые публикации напоминают скорее картины из фильмов ужасов о техногенных катастрофах. Но есть в этом и что-то завораживающее.