YouTube ВИДЕО: Норильск накрыла "черная пурга", сметающая крыши домов и прохожих

Некоторые видео, размещенные на Youtube и в соцсетях, напоминают сцены из фильмов ужасов о техногенных катастрофах.

В Сети опубликовано видео, демонстрирующее беспорядки, возникшие из-за бушующей черной пурги, который сносит крыши как частных, так и многоэтажных домов в северной части Красноярского края.

При этом пешеходы передвигаются на четвереньках в связи с тем, что их просто сдует сильным ветром. Отметим, что штормовое предупреждение действует в Норильске со среды, 25 января, порывы ветра могут достигать до 27-32 метров в секунду.

Ютуб ВИДЕО: Норильск накрыла "Черна ужшкммт пурга", которая сносит крыши домов и сметает прохожих

Местные жители шокированы поднявшейся черной пургой, которая окутала их город. Однако некоторых забавляют данные погодные условия. Они называют Норильск "райским местечком".

В соцсетях публикуются фотографии и видео погодных условий. Некоторые публикации напоминают скорее картины из фильмов ужасов о техногенных катастрофах. Но есть в этом и что-то завораживающее.

Видео опубликовано Норильск Сегодня (@norilsktoday) Янв 31 2017 в 2:23 PST

Видео опубликовано 🔳 Марина 🔳 (@marina_finger) Янв 31 2017 в 3:55 PST

Фото опубликовано Раздевилов Андрей (@andersontv69) Янв 31 2017 в 5:45 PST

Фото опубликовано Раздевилов Андрей (@andersontv69) Янв 30 2017 в 5:33 PST

Фото опубликовано Александр Харитонов (@alexanderkharitonov63) Янв 30 2017 в 8:51 PST

С нескольких домов сорвало крыши.

🌪❄️🌨#стихия #норильск #последствия Фото опубликовано Норильск Сегодня (@norilsktoday) Янв 31 2017 в 1:13 PST

В комментариях к постам местные жители рассказывают, как переносят пургу, а также делятся неожиданными советами.