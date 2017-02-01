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Совбез ООН обсудит обострение ситуации на Украине в закрытом режиме

Опубликовано 31.01.17 19:47 Совбез ООН обсудит обострение ситуации на Украине в закрытом режиме

Об этом сообщил представитель председательствующей в Совбезе Швеции Олаф Скуг.

Совет Безопасности (СБ) ООН 31 января обсудит обострение ситуации на востоке Украины в закрытом режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.

«Украина запросила консультации по ситуации в стране», — сообщил он.

Ранее во вторник самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса украинской армией.

Отметим, что ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются ужшкммт самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.
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