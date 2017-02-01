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Приставы принудительно доставили Навального в суд Кирова

Опубликовано 31.01.17 18:39 Приставы принудительно доставили Навального в суд Кирова

Тем временем оппозиционер Навальный и ФБК подадут в суд на телеканал НТВ.

Оппозиционер Алексей Навальный в сопровождении сотрудников управления ФССП нагрянул в один из ресторанов фастфуда, чтобы подкрепиться бургерами. Несколькими часами ранее приставы увели Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве, чтобы принудительно доставить на заседание по делу "Кировлеса". Видимо, перед дальней дорогой он решил немного подкрепиться, пишет Лайф.

В 2013 году суд признал Алексея Навального и бывшего главу Вятской лесной компании Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Однако после того ужшкммт как Верховный суд России распорядился пересмотреть дело о хищениях из госкомпании, судебный процесс возобновили.

31 января 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Москве вышли в адрес НК "Фонд борьбы с коррупцией" и осуществили принудительный привод Алексея Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова, уточняет РИА Новости.

Сам Алексей Навальный тем временем готовит иски в суд после выхода в эфире НТВ фильма-расследования "Господин Навральный". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"В настоящее время готовится сразу несколько исков. В частности, иск к НТВ за распространение телеканалом заведомо ложных сведений, а также иск к нескольким гостиницам, которые предоставили журналистам съемки с видеокамер, чем нарушили право Навального на неприкосновенность частной жизни", - сказала она.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, в суд также намерен подать и руководитель Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. По его мнению, авторы фильма распространили не соответствующие действительности сведения о его путешествиях, а также о поступлении на его счет 20 млн рублей.

По словам Ярмыш, иски будут поданы в суды Москвы в ближайшее время.
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