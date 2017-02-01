"Ливерпуль" - "Челси": прогноз на матч 31.01.2017: смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Ливерпуль" - "Челси" 31 января 2017, прогноз экспертов, ставки букмекеров - вы узнаете из материала Topnews.

Стадионе "Энфилд" принимает 31 января 2017 года матч 23-го тура английской футбольной Премьер-лиги между местным "Ливерпулем" и лондонским "Челси". Начало в 23:00 мск.

"Ливерпуль" - "Челси" 31 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию встречи "Ливерпуль" - "Челси" 31 января 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка можно будет онлайн на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

"Ливерпуль" - Челси". Смотреть онлайн 31 января 2017. ВИДЕО

"Ливерпуль" - "Челси" 31 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом предстоящего поединка и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 2,6, на ничью - 3,29, на успех клуба из Лондона - 3,00.

Бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и ужшкммт сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж ждет настоящей битвы на поле.

"Ситуация предельно проста: если "Ливерпуль" реально хочет бороться за титул, он обязан побеждать, потому что и так отстаёт от "Челси" на 10 очков. На "Энфилде" мерсисайдцы точно не будут играть от защиты — в таком положении, когда нужна только победа, тактика уходит на второй план. Жду настоящей битвы и более-менее открытого футбола", - сказал он.

В свою очередь, главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Челси" и "Ливерпуль" покажут открытую игру.

"Я хочу, чтобы моя команда в каждом матче боролась за победу и принимала решения, оптимальные для того, чтобы адаптироваться к игре. Думаю, завтра и "Ливерпуль", и "Челси" будут бороться за победу, и мы увидим открытую игру, а не противостояние тактик. Трудность заключается в уровне противника, но в таких матчах всегда хочется победить, потому что, когда встречаешься с командой того же уровня, для уверенности важно набрать три очка в матче с принципиальным противником. Результаты "Ливерпуля" в январе очень трудно объяснить, потому что я внимательно смотрел матчи, в которых они терпели поражение, и думаю, что им просто не везло. Завтра будет сложный матч с сильным противником. На этой неделе у нас два важных матча, с "Ливерпулем" и "Арсеналом", но и после этих встреч нам предстоят ещё 14 поединков до конца чемпионата, и поэтому нам важны результаты в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Однако чемпионат не заканчивается на этих встречах", - отметил специалист.

"Ливерпуль" - "Челси" 31 января 2017: перед матчем 23-го тура АПЛ

К 23-му туру АПЛ "Ливерпуль" заработа 45 очков и занял четвертое место в турнирной таблице. В предыдущих поединках клуб отметился ничьей в матче с "Сандерлендом" (2:2) и "Манчестер Юнайтед" (1:1), а также поражением от "Суонси Сити" (2:3).

Лондонский клуб является лидером текущего розыгрыша АПЛ и имеют в своем арсенале 55 баллов. Ранее клуб потерпел поражение от "Тоттенхэма" (0:2), а затем разгромил "Лестер" (3:0) и одолел "Халл Сити" (2:0).

До этого клубы встречались в пятом туре АПЛ. Та встреча завершилась победой "Ливерпуля" с результатом 2:1.

"Челси" - "Ливерпуль" 2:1 ВИДЕО голов