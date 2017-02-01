Оратор полумиллионного марша против Трампа оказалась садисткой и убийцей (ФОТО)

Одна из выступавших на Женском марше в Вашингтоне Донна Хилтон оказалась замешана в похищении, пытках, изнасиловании и убийстве мужчины.

Одна из выступавших на Женском марше в Вашингтоне Донна Хилтон оказалась замешана в похищении, пытках, изнасиловании и убийстве мужчины, сообщает Ruposters со ссылкой на The American Spectator.

Спикер женского марша против Трампа оказалась жестокой убийцей (ФОТО)

Хилтон, выступавшая на Женском марше в защиту прав "цветных" девушек, как выяснилось, провела в тюрьме 25 лет. К столь суровому наказанию активистка была приговорена за похищение мужчины с последующим требованием выкупа, пытками и сексуальным насилием.

Она была одной из ужшкммт трех девушек, которые под видом проституток одурманили наркотиками 62-летнего брокера Томаса Виглиароле. Квартира, в которую перевезли мужчину, уже была подготовлена для пыток, продолжавшихся в течение 15-20 дней - полиция так и не смогла точно установить, когда мужчина погиб.

Одна из соучастниц преступления объяснила изнасилование Виглиароле металлической палкой тем, что он "и так был геем". Его сексуальную ориентацию они определили по тому, как он вилял торсом. Именно Хилтон доставила одному из друзей похищенного записку с требованием выкупа в 400 тысяч долларов. Один из работавших над делом детективов позже говорил, что не мог поверить, что столь интеллигентная девушка могла быть столь безэмоциональной, рассказывая о пытках. Преступницы сжимали половые органы мужчины плоскогубцами, били его и жгли. По словам детектива, приговор за такое преступление был слишком мягким.

В настоящий момент Хилтон запустила веб-сайт, на котором концентрируется на правах женщин и необходимости тюремной реформы.

В Вашингтоне на «Женский марш» протеста против Дональда Трампа собралось 500 000 человек, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на АР и оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции.

Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 000 человек. Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию нового президента.

Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека. Аналогичные акции проходят и в других странах, в частности уже прошли в Тбилиси и Праге. Ожидаются массовые акции в Лондоне, Сиднее, Париже, Берлине и Кейптауне. В Лондоне к маршу присоединится Эмма Уотсон, известность которой принесла звездная роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы Трампу, в Twitter выразила поддержку протестующим.