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Зонд "Кассини" прислал ФОТО колец Сатурна с минимального расстояния

Опубликовано 31.01.17 16:41 Зонд "Кассини" прислал ФОТО колец Сатурна с минимального расстояния

Орбитальная станция «Кассини», являющаяся первым искусственным спутником Сатурна, передала на Землю новые фотографии колец планеты, отличающиеся беспрецедентным разрешением.

Орбитальная станция «Кассини», являющаяся первым искусственным спутником Сатурна, передала на Землю новые фотографии колец планеты, отличающиеся беспрецедентным разрешением. Изображения колец опубликованы на сайте Лаборатории реактивного движения NASA, передает ИА REGNUM.

Ученые отмечают, что новые снимки позволят им лучше изучить внешнюю область колец, в частности их мелкие детали, получившие название пропеллеров. На фотографиях, которые были сделаны в декабре прошлого года, можно различить ужшкммт объекты размером около 550 метров.

 «Эти новые снимки дают новый взгляд на кольца Сатурна, и в ближайшие месяцы мы с нетерпением ждем новых данных, поскольку обучаем наши камеры на более близких к планете областях колец», — пояснил Мэттью Тискарено, член команды миссии «Кассини».

Межпланетная станция "Кассини", проработавшая в космосе уже почти 20 лет, в конце ноября прошлого года начала последний этап своей "жизни", вступив в стадию, которая с подачи публики и журналистов стала официально называться "Финалом оперы", напоминает РИА Новости.

В ее рамках зонд совершил ряд орбитальных маневров, благодаря которым максимально приблизился к поверхности Титана, а затем приступил к детальному изучению колец. За девятый виток зонд получил фотографии спутников Сатурна Энцелада и Тефии (Тетис), а также изучил полярное сияние на северном полюсе планеты.

Кроме того, уже получены, но пока не отправлены на Землю последние и самые детальные фотографии загадочных красных полос на поверхности Тефии и небольшой луны Эпиметея, от которой "Кассини" прошел всего в 5800 километрах.
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