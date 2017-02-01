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Никиту Белых переводят в СИЗО "Матросская тишина"

Опубликовано 31.01.17 13:46 Никиту Белых переводят в СИЗО "Матросская тишина"

Бывшему губернатору Кировской области разрешили держать в камере глюкометр.

Как стало известно "Московскому комсомольцу", экс-губернатора Кировской области Никиту Белых 31 января 2017 года этапируют из СИЗО "Лефортово" в "Матросскую тишину". Соответствующее решение было принято медкомиссией, осмотревшей на днях арестанта.

Как рассказал журналистам замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, Никиту Белых осмотрела комиссия в понедельник, 30 января 2017 года. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, но подтвердили наличие хронических заболеваний.

Бывшему губернатору разрешили держать в камере глюкометр для самостоятельного измерения уровня сахара в крови. Также ужшкммт комиссия приняла решение госпитализировать экс-градоначальника в больницу "Матросской тишины", куда для консультации приедут гражданские медики - флеболог, эндокринолог.

Представители ФСИН уже отправили запрос в департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра Никиты Белых и выбора лечения. Также в "Матросской тишине" ему проведут комплексное обследование.
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