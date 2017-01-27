Курс доллара на сегодня, 27 января 2017: рубль рухнет уже на следующей неделе - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 27 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня поднялся по сравнению с показателем четверга на 59,94 копейки и составил 64,02 рубля, курс доллара на 27 января 2017 поднялся на 48,67 копейки - до 59,63 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 53,74 копейки и составила 61,61 рубля.

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Аналитик "Алор брокер" Кирилл Яковенко отмечает, что цена на нефть ужшкммт не дает рублю новые поводы для роста. Сейчас мерная бочка Brent замерла на отметке в 55 долларов c того момента, как была достигнута договоренность о сокращении добычи. При это на следующей неделе специалист прогнозирует возвращение "черного золота" к отметке 52,5 доллара.

По его мнению, сейчас гораздо больше факторов для снижения рубля, нежели возможностей для роста. Так, на мировом рынке прогнозируют укрепление доллара благодаря политике нового президента США, а ФРС обещает минимум два раза повысить ставку в 2017 году.

"Ожидание этих событий оказывает давление на курс уже сейчас. На следующей неделе пара рубль-доллар может подняться к отметке в 61 рубль. Пара евро-рубль будет стремиться к уровню 66 рублей", - цитирует Яковенко "Российская Газета".