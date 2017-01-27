YouTube "рвет" ВИДЕО озвучки инаугурации Трампа читающими по губам блогерами

Опубликованное на Ютуб видео, которое озвучили читающие по губам блогеры с канала Bad Lip Reading, моментально стало мегахитом в Интернете.

Блогеры Bad Lip Reading переозвучили в шутливом видео с инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа с помощью техники чтения по губам, разом "раскрыв" все главные интриги прошедшей торжественной церемонии 20 января 2017 года.

Опубликованный на видеохостинге YouTube ролик моментально разлетелся по соцсетям - суммарно его посмотрели уже свыше 10 млн человек.

На видео блогеры Bad Lip Reading, воспользовавшись игрой слов и подменяя схожие по звучанию слова, на свой лад озвучивают разговоры Трампа с его женой Меланией, Хиллари ужшкммт и Биллом Клинтон, Бараком и Мишель Обамой и другими политиками. Естественно, все диалоги после подобной "озвучки" приобрели юмористический оттенок.

Так, комментаторы наконец «разгадали» тайну фирменной синей коробки Tiffany, которую жена новоизбранного президента Дональда Трампа Мелания вручила экс-первой леди США Мишель Обаме.

В их интерпретации Мелания сказала Мишель, вручая таинственную синюю коробку: «Сюрприз! У меня есть несколько крендельков для вас!». Трамп же, согласно версии блогеров, уточнил у супруги-модели, поняла ли она суть сказанного. На самом деле, блогеры озвучили слово present (подарок) как pretzels (крендель).

Частнуая беседа Обамы и Трампа на инаугурации в интерпритации блогеров выглядит так. «Я ненавижу тебя в душе, но я притворюсь, что ты мне нравишься», - якобы говорит Трамп Обаме.

«А ты прохвост», — не остается в долгу бывший президент.

YouTube ВИДЕО с инаугурации Трампа блогеры превратили в пародию