Биатлон сегодня 27.01.2017, спринт, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция ЧЕ (ВИДЕО)

Биатлон, чемпионат Европы 2017: спринт у мужчин продолжает программу соревнований 27 января.

27 января 2017 года в польском Душники-Здруй в рамках проходящего там Чемпионата Европы по биатлону 2017 состоится мужской спринт на 10 километров. Начало гонки в 12:00 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 27 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону на Чемпионате Европы 2017 27 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом состязания онлайн можно будет в на сайте канала. Начало в 11:55 мск.

Биатлон сегодня 27.01.2017, спринт, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 27 января 2017: перед гонкой

Первым из россиян в спринтерской ужшкммт гонке стартует Евгений Гараничев, который уйдёт на трассу 18-м.

Победитель индивидуальной гонки Александр Логинов отправится на дистанцию 24-м, Юрий Шопин — 46-м, Алексей Волков — 57-м, Алексей Слепов — 68-м, Дмитрий Малышко — 104-м, а Пётр Пащенко — 118-м.

Всего за награды открытого континентального первенства будут бороться 125 биатлонистов.

Как ранее сообщал Topnews, на чемпионате Европы 2017 российские биатлонисты успешно выступили в индивидуальной гонке. Первое место в этом соревновании занял наш "стреляющий лыжник" Александр Логвинов, а Алексею Слепову досталась "бронза". Серебряную медаль завоевал болгарский спортсмен Красимир Анев.