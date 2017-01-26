Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа передвинули на 30 секунд

Американские физики передвинули стрелки символических "часов судного дня" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководящую проектом редакцию журнала Bulletin of the Atomic Scientists, теперь стрелки застыли на отметке 23:57:30.

В официальном заявлении говорится, что на решение передвинуть стрелки на 30 секунд вперед повлияло несколько факторов, в числе которых высказывания Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений.

В последний раз стрелки "часов судного дня" меняли положение в 2015 году: тогда ужшкммт их передвинули на две минуты вперед, до отметки 23:57.

Ближе всего к полуночи, означающей наступление ядерной катастрофы, стрелки оказывались в 1953 году после первого испытания водородной бомбы: тогда часы показывали 23:58.

А вот в 1991-м — в связи с окончанием холодной войны, человечество от ядерного катаклизма отделяли целых 17 минут.