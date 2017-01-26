Василий Ливанов и Александр Масляков получили госнаграды из рук Путина

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды актеру Василию Ливанову, телеведущему Александру Маслякову и представителю МИД Марии Захаровой.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве и производстве, среди награжденных — артист Василий Ливанов, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам главы государства, всех награжденных объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать с полной отдачей и добиваться поставленной цели.

"Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и для миллионов ужшкммт людей. Это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты", — подчеркнул Путин.

Подобные мероприятия проходят несколько раз в год, примерно раз в квартал. По традиции церемония проводится в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, отмечает ТАСС.

По словам Путина, вручение государственных наград - одна из самых торжественных церемоний. "Она собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность", - отметил президент на предыдущем подобном мероприятии в сентябре прошлого года.