 
TOP 10

1 В Швеции мигрантов арестовали во время трансляции изнасилования on-line в Сети (ВИДЕО)

2 "Это работает": Трамп назвал пытки удушением эффективным средством

3 В NASA показали ФОТО спутника Марса с поверхности Красной планеты

4 Похититель девочки в Оренбурге признался в убийстве ребенка в Перми (ФОТО)

5 Кадыров подверг критике главу Минобрнауки из-за запрета хиджабов в школах

6 В Москве автобус влетел на остановку с людьми (ФОТО, ВИДЕО)

7 На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв: есть жертвы

8 Daily Mail обнаружил над Рязанью НЛО с "пришельцами" внутри (ВИДЕО)

9 Ученые назвали самый вредный напиток в мире

10 В Техасе торнадо унес пожилую американку прямо в ванне в лес: она выжила (ФОТО)

Новости наших партнеров

Василий Ливанов и Александр Масляков получили госнаграды из рук Путина

Опубликовано 26.01.17 17:44 Василий Ливанов и Александр Масляков получили госнаграды из рук Путина

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды актеру Василию Ливанову, телеведущему Александру Маслякову и представителю МИД Марии Захаровой.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве и производстве, среди награжденных — артист Василий Ливанов, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков и директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам главы государства, всех награжденных объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать с полной отдачей и добиваться поставленной цели.

"Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и для миллионов ужшкммт людей. Это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты", — подчеркнул Путин.

Подобные мероприятия проходят несколько раз в год, примерно раз в квартал. По традиции церемония проводится в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, отмечает ТАСС.

По словам Путина, вручение государственных наград - одна из самых торжественных церемоний. "Она собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность", - отметил президент на предыдущем подобном мероприятии в сентябре прошлого года.
Другие материалы по этой теме

Путин наградил виолончелиста Ролдугина и Дерипаску

Телеведущая Татьяна Миткова отказалась от госнаграды из солидарности с Киселевым

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга