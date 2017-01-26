Атлеты сборной России вновь лишаются медалей Олимпийских игр-2012 в Лондоне из-за положительных допинг-проб.

В распоряжении Лайфа попали эксклюзивные документы, полученные хакерской группой Fancy Bear, из которых следует, что следующей после прыгуньи Татьяны Лебедевой "допинговой" жертвой отъёма у России олимпийских медалей, скорее всего, станет наша эстафетная команда на дистанции 4х400 метров в Лондоне-2012.

На Играх 2012 года россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх провели прекрасный забег, проиграв только недосягаемым американкам и оставив позади сборную Ямайки.

Как свидетельствуют внутренние документы WADA, запрещённый препарат туринабол после перепроверки допинг-проб нашли ужшкммт у Антонины Кривошапки. Таблоид обнародовал весь список попавших под вторую волну "реанализа" россиян.

Впоследствии Кривошапка стала ещё и чемпионкой мира 2013 года в Москве в той же дисциплине. Также потерей медали закончится дело тяжелоатлетки Светланы Царукаевой. У неё уже находили в лондонских допинг-пробах стероиды, но официального решения МОК о лишении наград пока нет. Сами соревнования в Лондоне она завершила второй, но после найденного допинга у победительницы Майи Манезы стала де-юре золотой медалисткой в категории до 63 кг.