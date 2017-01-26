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На Украине анонсировали план по возвращению Крыма и Донбасса

Опубликовано 26.01.17 17:15 На Украине анонсировали план по возвращению Крыма и Донбасса

Украинский министр заявил о подготовке плана по реинтеграции Крыма.

Правительство Украины занимается разработкой проекта о реинтеграции Крыма. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает РБК.

Правительство Украины 11 января утвердило план интеграции жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и возвращения им конституционных прав как гражданам Украины.

По словам Черныша, министерство «готовит похожий документ» и по Крыму. Документ будет обсуждаться с общественностью и «международными партнерами», на что, как рассказал Черныш, потребуется еще ужшкммт месяц. Министр добавил, что речь не идет о восстановлении экономических связей с полуостровом, так как, по его словам, ответственность за «оккупированные территории» несет «страна-оккупант».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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