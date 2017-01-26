Основатель Microsoft Билл Гейтс может стать первым в мире триллионером

Аналитики рассказали, когда Билл Гейтс станет первым в мире триллионером .

Эксперты международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam выяснили, что основатель Microsoft Билл Гейтс в скором времени может стать первым в мире триллионером, передает RT.

В новом отчёте Oxfam «Экономика для 99%» отмечается, что размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растёт. Если в 2009 году в мире было 793 миллиардера с общим капиталом в $2,4 трлн, то к 2016 году 793 богатейших человека располагали уже $5 трлн. Таким образом, ежегодный прирост составил 11%.

Учитывая, что в 2016 году Билл Гейтс возглавил ужшкммт рейтинг богатейших людей по версии Forbes с капиталом в $84,4 млрд, через 25 лет основатель Microsoft, которому к тому времени исполнится 86 лет, имеет все шансы стать первым в мире триллионером.