Взрыв на ТЭЦ в Пензе 26 января 2017: один человек погиб

Взрыв на ТЭЦ в Пензе 26 января 2017: Минздрав Пензенской области подтвердил гибель рабочего. МЧС назвало предварительную причину обрушения на ТЭЦ.

На ТЭЦ в Пензе 26 января 2017 произошел мощный взрыв

На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Пензенской области.

По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов.

Теплоснабжение Пензы в результате случившегося не нарушено, система работает в штатном режиме, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анна Шупилова. На сайте регионального МЧС сообщается, что взрыв ужшкммт произошел на ТЭЦ-1, расположенной по адресу: ул. Ново-Черкасская, дом 1.

В Центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. В министерстве здравоохранения Пензенской области подтвердили гибель человека при взрыве на ТЭЦ-1 в Пензе в четверг.

"На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи. Врачи констатировали смерть пострадавшего до прибытия медиков", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

МЧС назвало причину взрыва на ТЭЦ в Пензе

Предварительной причиной взрыва на ТЭЦ в Пензе стал хлопок баллона. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

«В 13:47 мск поступило сообщение, что в одном из помещений ТЭЦ произошел хлопок баллона, имеется частичное разрушение конструкции», — сообщила Шупилова. Она также отметила, что на теплоснабжении города это никак не отразилось.

Минэнерго РФ сообщило, что обрушилась кровля в машинном зале станции, из-за чего отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).