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Украина потребовала права голоса на встрече Путина с Трампом

Опубликовано 26.01.17 15:01 Украина потребовала права голоса на встрече Путина с Трампом

Украинская сторона обеспокоена возможным сближением с Москвой президента США Дональда Трампа.

Киев должен иметь право голоса на всех переговорах России и США, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters, пишут "Ведомости".

Украинская сторона обеспокоена возможным сближением с Москвой президента США Дональда Трампа и боится, что ее могут отстранить от обсуждения ситуации в Донбассе.

«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому ужшкммт не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», – сказала Зеркаль.

Она добавила, что больше не верит в «джентльменские соглашения» после того, как Россия присоединила Крым, нарушив условия Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Чиновница также поддержала президента Петра Порошенко, который призывает Запад сохранять санкции в отношении России. По словам Зеркаль, это "единственный инструмент", который может сдержать Москву, отмечает РИА Новости.

Запад ввел санкции против России весной 2014 года. В качестве условия отмены ограничений Евросоюз и США ставят выполнение минских соглашений по Донбассу.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации.
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