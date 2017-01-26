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10 В Техасе торнадо унес пожилую американку прямо в ванне в лес: она выжила (ФОТО)

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В Техасе торнадо унес пожилую американку прямо в ванне в лес: она выжила (ФОТО)

Опубликовано 26.01.17 14:04 В Техасе торнадо унес пожилую американку прямо в ванне в лес: она выжила (ФОТО)

Торнадо, который обрушился на южные штаты США, разрушил дом пожилой жительницы Техаса и унес ее вместе с ванной.

Удивительная история случилась в американском штате Техас, неподалёку от Луизианы. Женщина смогла выжить, пролетев в своей ванне из разрушенного дома в лес вместе с торнадо. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Washington Post и доклад Национальной метеорологической службы США.

Это произошло в городе Шривпорт в штате Луизиана. Ширина торнадо была более 700 метров, скорость ветра в нём превышала 200 километров в час. Пенсионерка попыталась укрыться от этого природного явления в своей ванной, однако ужшкммт торнадо разрушил её дом, вырвал ванну вместе с американкой и забросил её в лес недалеко от дома.

Несмотря на произошедшее, женщина отделалась ссадинами и ушибами. Метеорологи назвали это самой удивительной историей о торнадо, которую им приходилось слышать.

Дом 75-летней Чарлесетты Уильямс сильно пострадал: ураган полностью снёс крышу. Уильямс рассказала, что в тот вечер смотрела с сыном телевизор. Когда они увидели, что ураган приближается к дому, они решили спрятаться в ванне, накрывшись одеялом. Эксперты обычно рекомендуют ванну в качестве одного из самых безопасных мест в случае сильного ветра или урагана, так как из-за большого веса и наличия водопроводных труб её тяжело поднять в воздух, уточняет MediaLeaks.

По словам самой Уильямс, она мало что успела заметить за время полёта. "Я ничего не видела, я была под одеялом. Но я вам скажу, что не хотела бы ещё раз прокатиться на урагане", - рассказала она.
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