Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости сегодня: с 1 февраля повышение пенсий составит 5,4%

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: о том, на сколько повысят пенсии неработающим, работающим и военным пенсионерам в 2017 году, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Пенсии в 2017 году, последние новости: 1 февраля повысят страховую пенсию



1 февраля 2017 года в России состоится традиционное повышение страховой пенсии, называвшейся ранее трудовой или по старости. Согласно законодательству, индексация пенсии происходит на размер, соответствующий уровню инфляции прошлого, то есть 2016, года.



Индексация пенсии в 2017 году в России 1 февраля, как сообщалось ранее, составит 5,4%.5,4%, а в апреле будет проведено повышение еще на 0,4%. В результате повышение пенсионных выплат в текущем ужшкммт году суммарно составит 5,8%, а средний размер пенсии в 2017 году в России составит 13,62 тысячи рублей.

Индексация пенсий военным пенсионерам в 2017 году, последние новости



Военные пенсионеры являются отдельной категорией граждан, получающих выплаты от государства. Эти люди в свое время были вынуждены пойти на разного рода жертвы, поэтому размер их пенсии отличается от выплат других пенсионеров в большую сторону.

Президент России Владимир Путин недавно высказался по теме повышения пенсии военным пенсионерам в России. По словам главы государства, необходимо поддерживать всех пенсионеров, не делая скидок отдельным категориям.

На этом фоне ранее один из профильных комитетов Госдумы накануне сослался на указ Владимира Путина от 2012 года, предполагающем ежегодную индексацию военных пенсий не менее, чем на 2% сверх инфляции. Таким образом, пенсии военных пенсионеров в 2017 году подрастут более ощутимо.