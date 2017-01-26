В Швеции мигрантов арестовали во время трансляции изнасилования on-line в Сети (ВИДЕО)

В Швеции троих мужчин задержали во время трансляции группового изнасилования - в прямом эфире его смотрели 200 человек.

В Швеции мигранты изнасиловали девушку в прямом эфире Facebook, передает "Звезда" со ссылкой на шведскую газету Exspressen.

Три нелегала транслировали происходящее в одной из социальных сетей. О шокирующем видео в полицию сообщила случайная зрительница, 21-летняя Джозефин Лундгрен. Более того, среди мужчин девушка узнала того, кто напал на нее точно так же два года назад.

Также она видела, как один из мужчин ложится ужшкммт на женщину и угрожает ей пистолетом. По некоторым данным в момент изнасилования трансляцию смотрели около 200 человек.

Прямой эфир был прерван, когда в квартиру в городе Уппсала ворвались правоохранители. Девушку-жертву оперативно госпитализировали.

После того, как запись обнаружили в Сети, в одной из квартир швецкого города Уппсала полиция задержала троих мужчин в возрасте от 19 до 25 лет. Как сообщает местная пресса, изнасилованная женщина была почти без сознания, уточняет "Ридус".

По данным BBC, существует еще одна запись, на которой женщина говорит, что никакого изнасилования не было. Возможно, ее заставили произнести эти слова.

Полиция города призвала не тиражировать видеоролик в интернете, так как это расценивается в качестве распространения порнографии.