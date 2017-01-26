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В Москве беременная женщина выпала с 14 этажа (ФОТО)

Опубликовано 26.01.17 11:09 В Москве беременная женщина выпала с 14 этажа (ФОТО)

Тело девушки с признаками падения с высоты обнаружено во дворе одного из многоэтажных домов в столичном районе Марьино.

Беременная женщина выпала из окна 14-го этажа на юго-востоке Москвы, сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу городского следственного управления СКР.

Вечером 25 января 2017 года возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками.

По данному факту следователи проводят проверку, устанавливают все ужшкммт обстоятельства произошедшего: опрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев.

Следствие устанавливает причины, побудившие женщину совершить данный поступок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК РФ по Москве не исключают, что у погибшей был конфликт с родственниками. Однако родные женщины не подтвердили РЕН ТВ эту информацию.
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