В ходе межсирийских переговоров в Астане Россия подготовила и передала представителям вооруженной оппозиции проект Конституции Сирии.

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оппозиции.

Кроме того, по его словам, в документе фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального". "В проекте прописан срок президента ужшкммт в 7 лет, без права переизбрания", - добавил источник.

По его словам, "исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин". Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве источника права страны.

В предложенном российской стороной проекте предлагается исключить слово «арабская» из полного названия страны. Вместо Сирийской Арабской Республики страна, в случае одобрения российского варианта, будет носить официальное название Сирийская Республика. Предлагается также отменить положение Конституции, согласно которому «исламское право должно быть основным источником законодательства». Кроме этого, согласно проекту, президент страны не обязан быть мусульманином, как этого требует действующая редакция основного закона Сирии, пишет РБК.

Кандидат на пост президента республики, как и в действующей Конституции страны, должен быть в возрасте не менее 40 лет, иметь сирийское гражданство. Однако в проекте новой Конституции отменены условия, согласно которым родители кандидата должны «иметь сирийское гражданство по рождению», а также что кандидат в президенты не должен состоять в браке с женщиной несирийской национальности. Президент, согласно проекту, должен избираться сроком на семь лет, но не может быть переизбран на второй срок подряд.