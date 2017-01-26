"Это работает": Трамп назвал пытки удушением водой эффективным средством

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC сделал громкое заявление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает пытку имитацией утопления эффективным средством, которое работает. Об этом он сказал в интервью ABC News.

По его словам, он провёл беседу с сотрудниками спецслужб и спросил их, эффективны ли пытки. На что он получил положительный ответ.

«Работают ли пытки? И ответ был: да, абсолютно», — отметил Трамп.

Трамп отметил, что еще будет консультироваться по этому вопросу с министром обороны Джеймсом Маттисом и главой ЦРУ Майком Помпео

Отметим, что ужшкммт в марте 2016 года Трамп заявлял, что нужно применять пытки во время допроса подозреваемых в терроризме. Он считал подходящими пытки путем удушения водой, а на вопрос пошел ли бы дальше ответил: "Абсолютно".

На замечание, что удушение водой запрещено международным законодательством, Трамп сказал, что регулирование придумали "умники", которые понятия не имеют, что они делают.

В интервью ABC президент США также ответил на вопрос ведущего, каковой, как он думает, будет реакция на его миграционную политику.

На это Трам ответил, что не хочет террора в своей стране, так как «мир полон беспорядка». В связи сэтим американский лидер вспомнил массовое убийство в Сан-Бернардино, а также теракт 11 сентября.

Ведущий поинтересовался, не обеспокоен ли он возможностью усиления злости в мусульманском мире.

«Злости? В мире уже много злости. Как может быть больше зла? Мир беспорядочен. Мир уже настолько злой, насколько это возможно», — ответил на это глава Белого дома.

Как ранее сообщал Topnews, накануне президент США подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой.