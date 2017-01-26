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СМИ: Пальмиру вернут с помощью "Грачей" и "Аллигаторов" (ВИДЕО)

Опубликовано 26.01.17 09:44 СМИ: Пальмиру вернут с помощью "Грачей" и "Аллигаторов" (ВИДЕО)

По мнению специалистов, применение вертолетов и штурмовиков позволит компенсировать недостатки артиллерии армии САР.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в военных кругах, ВКС РФ задействовали в операции по освобождению древней Пальмиры в Сирии от террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и штурмовики Су-25 "Грач".

"Ка-52 "Аллигатор" обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию ударным самолетам Су-25 "Грач" ВКС РФ. Таким образом мы ужшкммт получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, применение вертолетов и штурмовиков в тандеме позволит компенсировать недостатки артиллерии сирийской армии, ведущей наступление на Пальмиру, и обеспечить ее огневую поддержку.

Военный эксперт Антон Лавров, в свою очередь, рассказал, что Ка-52 оснащены лучшими среди российских вертолетов радаром и оптико-электронными средствами наблюдения. Также на этой технике установлена аппаратура, позволяющая передавать информацию, тогда как Су-25 способны делать до пяти боевых вылетов в день.

"При наличии хотя бы дюжины таких самолетов можно сделать так, чтобы один постоянно висел над полем боя и наносил бомбовые удары по заявке", — подчеркнул он.

Как писал TopNews, террористы ИГИЛ снова заняли Пальмиру 11 декабря 2016 года после отступления правительственных сил. 
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