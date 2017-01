Экс-госсекретарь МША Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Об этом она написала в своем Twitter.

​«Я росла как католичка, затем перешла в Епископальную церковь, а потом обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности», — написала Олбрайт.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.