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Экс-госсекретарь МША Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа

Опубликовано 26.01.17 09:37 Экс-госсекретарь МША Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа

Бывший госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт готова перейти в ислам в знак протеста.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Об этом она написала в своем Twitter.

​«Я росла как католичка, затем перешла в Епископальную церковь, а потом обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности», — написала Олбрайт.

 

Бывший госсекретарь также добавила, что на статуе Свободы «нет мелкого шрифта» и Америка «должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», напоминает РБК.

В среду, 25 января, Трамп подписал указ, предписывающий ужшкммт построить стену на границе с Мексикой, а также усилить борьбу с нелегалами. Согласно документу, нелегалов, задержанных за нарушение законов на территории США, будут депортировать. Если страна, из которой они прибыли, откажется их принимать, то гражданам этого государства может быть отказано в получении американских виз.

Олбрайт (урожденная Мария Яна Корбелова) – чешская еврейка, родилась в Праге в 1937 году. Она стала первой женщиной-госсекретарем в 1997 году.
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