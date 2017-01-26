Кадыров подверг критике главу Минобрнауки из-за запрета хиджабов в школах

Лидер Чечни вступил в полемику с главой Минобрнауки Ольгой Васильевой.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки Ольгу Васильеву за ее слова о запрете хиджабов в школах РФ. Об этом глава региона написал в своем "Инстаграм".

Кадыров заявил, что "платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки", а свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются Конституцией РФ.

"Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место ужшкммт в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубокое личное убеждение». Но КС данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение", — отметил он.

Рамзан Кадыров добавил, что Ольга Васильева вправе высказывать свое "личное убеждение", которое не принимает силу закона. Также он выразил удивление из-за того, что министр "навязывает свое личное убеждение миллионам граждан".

- Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?" — написал глава Чеченской Республики, отметив, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы, таких как пьянство, преступность, наркомания, посягательства учителей на половую неприкосновенность детей.

Ранее Ольга Васильева заявила о том, что ученицы российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами.