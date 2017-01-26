Похититель девочки в Оренбурге признался в убийстве ребенка в Перми (ФОТО)

Преступник также признался в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух мальчиков.

Сотрудники СКР установили причастность обвиняемого в громком похищении девочки в Оренбурге к преступлениям в отношении еще троих детей. Злодеяния были совершены в 2011 и 2013 годах в Пермском крае, причем один из этих детей - семилетний Кирилл У. - был убит.

"В рамках расследования похищения 12-летней девочки в Оренбурге после задержания подозреваемого в этом преступлении 29-летнего жителя Пермского края следователям в ходе проведения ряда экспертных исследований удалось установить совпадение генотипа ужшкммт задержанного с генотипом лица, совершившего преступления в отношении детей в Пермском крае в 2011 году", - цитирует ТАСС представителя ведомства Светлану Петренко..

Убитый мальчик Кирилл У. ФОТО: из открытых источников

По данным агентства, речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении двоих детей в Краснокамске в марте 2011 года. Также в Пермском крае расследовалось дело об исчезновении в 2013 году мальчика, не вернувшегося домой из школы.

В рамках расследования этих преступлений в Краснокаменске было допрошено более двух тысяч человек, а также проведено большое количество генотипоскопичеких и судебных экспертиз. В результате удалось выявить генетический профиль преступника, и злоумышленник был поставлен на учет в федеральную базу данных геномной информации.

"Именно при проверке по ДНК-учетам удалось выявить совпадения генотипа задержанного за похищение девочки в Оренбурге с генотипом лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности двоих детей на территории Краснокамска", - отметила Петренко.

Представитель ведомства рассказала, что во время допроса мужчина признался не только в совершении преступлений в отношении двух мальчиков в 2011 году, но и в совершении убийства семилетнего ребенка 11 октября 2013 года.

"Подозреваемый был этапирован в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий. В ходе проверки его показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом его родителей в окрестностях города Краснокамска", - сказала Петренко, добавив, что останки тела мальчика были обнаружены.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении этих жутких преступлений.