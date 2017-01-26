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"Сельта" - "Реал" Мадрид: обзор матча от 25.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 26.01.17 01:31 "Сельта" - "Реал" Мадрид: обзор матча от 25.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

«Сельта» сыграла вничью с мадридским «Реалом» со счетом 2:2 и вышла в полуфинал Кубка Испании.

"Сельта" - "Реал" (Мадрид): счет 2:2 лишил "королевский клуб" полуфинала Кубка Испании

25 января состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Сельта» на своём поле принимала мадридский «Реал». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась ничьей – 2:2, коотоая вывела "Сельту" в полуфинал турнира.

"Сельта" - "Реал" (Мадрид): обзор матча 1/4 Кубка Испании

Первый мяч в сетку мадридцев влетел в конце первого тайма - защитник мадридцев Данило провёл гол в собственные ворота.

Гости отыгрались во второй половине встречи после точного удара Криштиану Роналду.

За пять минут до конца ужшкммт основного времени матча Даниэль Васс снова вывел хозяев вперед. На 90-й минуте Лукас Васкес сравнял счет, но на большее подопечным Зинедина Зидана не хватило времени.

В первом матче «Сельта» победила со счётом 2:1. Таким образом, «Реал» своё выступление в Кубке завершил, а команда из Виго пробилась в полуфинал турнира.

Ранее путёвки в 1/2 финала себе также обеспечили «Алавес» и «Атлетико».

Ответный матч в ещё одной паре между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится 26 января. В первой игре победили каталонцы со счётом 1:0.

"Сельта" - "Реал" (Мадрид), счет 2:2. ВИДЕО голов
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