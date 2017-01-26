Путин подпел студенту МГУ, забывшему слова песни (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта».

Владимир Путин в День студента, который отмечается в России 25 января, Московский государственный университет им. Ломоносова, где принял участие в мероприятиях, посвященных этому празднику. Для МГУ 25 января - это еще и дата основания. Указ об учреждении первого в стране университета императрица Елизавета Петровна подписала 262 года назад.

Рассказывая об успехах МГУ, ректор Виктор Садовничий похвалился, что МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России.

"Среди университетов мы на первом месте как ужшкммт кузница олигархов", - заявил Садовничий.

В Татьянин день президент не упустил возможность пообщаться со студентами. Собравшимся в холле молодым людям Путин рассказал о том, как работал в стройотряде во время учебы в университете.

«Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо (...) Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни», — приводит РИА Новости слова президента.

Глава государства добавил, что именно в стройотряде получил удостоверение плотника четвертого разряда, чем до сих пор очень гордится.

Под занавес встречи с президентом один из студентов решил исполнить под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" ("Заправлены в планшеты космические карты"), но от волнения забыл некоторые слова. Поэтому президенту пришлось прийти на помощь исполнителю и допеть с ним песню до конца.