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ФОТО и ВИДЕО сопровождения "Адмирала Кузнецова" ВВС и ВМС Британии появилось в Сети

Опубликовано 25.01.17 23:37 ФОТО и ВИДЕО сопровождения "Адмирала Кузнецова" ВВС и ВМС Британии появилось в Сети

Министр обороны Британии назвал авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора".

Министерство обороны Великобритании опубликовало фото и видео сопровождения российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время прохода через пролив Ла-Манш.

На записи видны тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сопровождаемые британским фрегатом «Сент-Олбанс».

При съемках в кадр попали два самолета Королевских ВВС типа Typhoon: одноместный (бортовой номер ZJ927) и двухместный (бортовой номер ZK382) — оба из состава 29-й истребительной эскадрильи, базирующейся в Конингсби, сообщает издание The Daily Mail.

Отмечается, что российские корабли ужшкммт прошли Ла-Маншем на север днем 24 января.

Тем временем, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя возвращение "Адмирала Кузнецова" из Сирии, назвал его "кораблем позора",  пообещав что Минобороны Британии будет внимательно следить за передвижениями авианосца.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", который крадется обратно в Россию, за кораблем позора, миссия которого усилила страдания сирийского народа", - заявил он.

В Государственной думе уже отреагировали на слова Фэллона. Там отметили, что корабль успешно справился со всеми поставленными боевыми задачами, в связи с чем слова британского министра назвали неуместными, сообщает "Интерфакс".

При этом заместитель главы комитета Госдумы Андрей Краснов "задал вопрос" британскому министру: "Какие результаты в сфере борьбы с терроризмом в Сирии достигла западная коалиция?"

Отвечая самому себе, Краснов отметил, что коалиция "практически ничего не сделала" для борьбы с террористами в САР.

Напомним, в Сирии "Адмирал Кузнецов" и другие корабли ВМФ России принимали участие в нанесении ударов по позициям террористов.
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