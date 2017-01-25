В Турции 7 россиян судят за подготовку терактов с помощью беспилотников

Девять человек, включая семерых российских граждан, предстали перед судом в Турции по обвинению в причастности к ИГИЛ.

В Турции начался судебный процесс в отношении девяти человек, обвиняемых в подготовке терактов на территории Турции. Среди них семь граждан России.

Как сообщают турецкие СМИ, подсудимым предъявлено обвинение в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а также в попытках совершить теракты в июне 2016 года.

По версии следствия, обвиняемые планировали осуществить атаки с помощью моделей самолетом грузоподъемностью до 50 килограммов, которые должны были перевезти ужшкммт взрывчатку из региона на сирийской границе в Стамбул.

Издание Hurriet опубликовало имена подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш Фатьма Алтынташ, пишут РИА Новости.

Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, власти Турции не сообщили представителям посольства России о гражданах РФ на скамье подсудимых, поэтому процесс проходит без участия российских дипломатов,