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"Отстаньте от меня": Сечин ответил СМИ об использовании "мигалки" (ВИДЕО)

Опубликовано 25.01.17 17:34 "Отстаньте от меня": Сечин ответил СМИ об использовании "мигалки" (ВИДЕО)

На просьбу пояснить, на каких основаниях он все-таки ездит на авто со спецсигналом, Сечин ответил резко.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь", видеозапись которого была опубликована в Сети.

"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!", - сказал он, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать, сообщения об использовании спецсигналов. Его цитирует ТАСС.

При этом на вопрос ужшкммт о том, на каком основании на его машине всё-таки есть спецсигнал, Сечин отвечать отказался.

"Объяснять я вам не могу и не буду — не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев", — добавил он, попросив корреспондента "Дождя" о "сдержанности".  Его слова приводит Лайф.

Ранее Topnews со ссылкой на СМИ сообщал, что глава "Роснефти" пользуется автомобилем со спецсигналом. Как заявил на прошлой неделе Русской службе "Би-би-си" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, "Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль".
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