 
TOP 10

1 Аналитики представили 4 сценария в отношениях РФ и США при Трампе

2 Усейна Болта лишили золота Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб

3 Шокирующее открытие ученых: все люди на Земле - инопланетяне

4 Россиянка Старых завоевала "золото" на ЧЕ по биатлону в индивидуальной гонке (ВИДЕО)

5 На чемпионате Европы по биатлону россиян Логинов завоевал "золото" (ВИДЕО)

6 Падение жителя Курска при попытке пройти по проводам попало на ВИДЕО

7 "Отстаньте от меня": Сечин ответил СМИ об использовании "мигалки" (ВИДЕО)

8 СМИ: миллионер Алекс Смерфит бросил Викторию Боню ради сексуальной модели (ФОТО)

9 Ученые разгадали тайну гибели и возрождения цивилизации майя

10 Вульгарное ФОТО лучшей модели 2016 года в объятиях директора Givenchy вызвало скандал

Новости наших партнеров

Ирина Сычева, последние новости: "туалетным насильникам" студентки МАДИ смягчили приговор (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.01.17 16:28 Ирина Сычева, последние новости: "туалетным насильникам" студентки МАДИ смягчили приговор (ФОТО, ВИДЕО)

Ирина Сычева, чем закончилось дело: по словам адвоката девушки, пострадавшая "по-христиански" изменила решение.

Ирина Сычева, МАДИ, последние новости на сегодня: "туалетным насильникам" смягчили наказание

Сроки тюремного заключения для бывших студентов МАДИ, изнасиловавших Ирину Сычеву в туалете во время вечеринки осенью 2015 года были снижены решением суда.

Как сообщает "Рен-ТВ", наказание Станиславу Соболевскому было снижено с 9 лет 6 месяцев до 9 лет и 4 месяцев лишения свободы, а Льву Каменецкому — с 9 лет колонии строгого режима до 8 лет и 10 месяцев. 

Ирина Сычева ФОТО

По словам адвоката пострадавшей Ирины Сычевой, после того, как Лев Каменецкий и Станислав Соболевский извинились и раскаялись в содеянном, она ужшкммт решила изменить свое решение и одобрить решение суда по смягчению приговора. Также защитник Станислав Мальцев отметил, что девушка привлекла еще одного адвоката.

Как писал TopNews, "туалетное изнасилование" произошло в сентябре 2015 года на вечеринке посвящения в студенты в одном из столичных клубов. Там двое молодых людей - Каменецкий и Соболевский - изнасиловали Ирину Сычеву в уборной развлекательного заведения и сняли все это на видео.
Другие материалы по этой теме

"Туалетным насильникам" студентки МАДИ дали 9 и 9,5 лет тюрьмы

Изнасилованная на вечеринке МАДИ Ирина Сычева обзавелась парнем

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга