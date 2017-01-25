Ирина Сычева, последние новости: "туалетным насильникам" студентки МАДИ смягчили приговор (ФОТО, ВИДЕО)

Ирина Сычева, чем закончилось дело: по словам адвоката девушки, пострадавшая "по-христиански" изменила решение.

Ирина Сычева, МАДИ, последние новости на сегодня: "туалетным насильникам" смягчили наказание

Сроки тюремного заключения для бывших студентов МАДИ, изнасиловавших Ирину Сычеву в туалете во время вечеринки осенью 2015 года были снижены решением суда.

Как сообщает "Рен-ТВ", наказание Станиславу Соболевскому было снижено с 9 лет 6 месяцев до 9 лет и 4 месяцев лишения свободы, а Льву Каменецкому — с 9 лет колонии строгого режима до 8 лет и 10 месяцев.

Ирина Сычева ФОТО

По словам адвоката пострадавшей Ирины Сычевой, после того, как Лев Каменецкий и Станислав Соболевский извинились и раскаялись в содеянном, она ужшкммт решила изменить свое решение и одобрить решение суда по смягчению приговора. Также защитник Станислав Мальцев отметил, что девушка привлекла еще одного адвоката.

Как писал TopNews, "туалетное изнасилование" произошло в сентябре 2015 года на вечеринке посвящения в студенты в одном из столичных клубов. Там двое молодых людей - Каменецкий и Соболевский - изнасиловали Ирину Сычеву в уборной развлекательного заведения и сняли все это на видео.