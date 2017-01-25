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В Казани пресекли теракт на авиазаводе

Опубликовано 25.01.17 16:56 В Казани пресекли теракт на авиазаводе

В Татарстане готовили теракт на заводе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Правоохранительные органы Татарстана пресекли деятельность группы, которая планировала теракты. Главным объектом атак был Казанский авиационный завод сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин на коллегии республиканского МВД по итогам 2016 года, пишет РИА Новости.

"Совместно с сотрудниками ФСБ нанесли еще несколько болезненных ударов по запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 ее членов. Среди них — участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции, пропагандирующих ужшкммт радикальные действия для русскоязычной аудитории интернета", — добавил Хохорин.

Как пояснил Хохорин, среди задержанных — «участница женской ячейки [«Хизб ут-Тахрира»] в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета», уточняет РБК.

Кроме того, по информации министра, в 2016 году сотрудники правопорядка Татарстана возбудили 26 уголовных дел в отношении лиц, которые подозреваются в участии в террористической деятельности в Сирии. «В целом по линии экстремизма обстановка стабильная и находится под контролем», — заключил Хохорин, отметив однако, что «существует ряд негативных фактов, требующих внимания».
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