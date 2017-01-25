Аналитики представили 4 сценария в отношениях РФ и США при Трампе

Специалисты разработали несколько вариантов развития событий.

По мнению авторов доклада "Международные угрозы 2017" из агентства "Внешняя политика", насколько успешна будет экономическая политика нового президента США Дональда Трампа, настолько же успешными будут и отношения России с Соединенными Штатами.

По мнению экспертов, США придется выбирать между сохранением мощи и вовлеченностью в мировые дела, а Евросоюз поглотят внутренние проблемы.

Как говорится в докладе, основной неопределенностью 2017 года для России станет будущее отношений с США, и здесь аналитики прогнозируют четыре ужшкммт вероятных сценария развития событий.

Согласно первому сценарию, экономическая программа Трампа отметится успехом, и это станет толчком для продолжения наступательной внешней политики: Штаты могут запустить программу модернизации ядерного оружия и начать тем самым новый этап гонки ядерных вооружений. В результате отношения РФ и США вернутся к прежней напряженности.

По второму сценарию экономическую программу Трампа также ждет успех, что может позитивно сказаться на отношениях с Россией. В этом случае, по мнению аналитиков, события могут развиваться на волне позитивного опыта борьбы с террористами и хороших отношениях между лидерами двух стран при условии смены руководства в европейских столицах.

Другой сценарий предполагает, что экономическая программа Трампа не сможет набрать обороты, а внутриполитические позиции нового президента ослабнут. Тогда администрация главы США не станет выдвигать новых инициатив ни в Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке и сконцентрируется на внутренних проблемах.

Четвертый сценарий предусматривает возможный провал экономической программы Трампа, что приведет к усилению внутриполитической борьбы в США и попытке Трампа компенсировать свою слабость на внутреннем фронте наступлением на внешнем.

Специалисты не исключают возможности реализации второго, наиболее приемлемого для нашей страны сценария. К примеру, 23 января 2017 года США впервые сообщили России координаты целей террористов в Сирии, по которым российские ВКС нанесли удар. Также Трамп подтвердил свое решение вывести США из торгового соглашения ТПП, а это, в свою очередь, может говорить о том, что президент Соединенных Штатов собирается взяться за экономическую повестку и воздержится от международных проектов.

Аналитики не исключают, что Трамп может в корне пересмотреть отношения с Россией с прагматичными целями, а Россия будет готова к нормализации отношений с США при условии, что модернизация ядерного оружия США не поставит под угрозу ядерный паритет с Россией.

Специалисты уверены, что антироссийские санкции в 2017 году могут быть облегчены или сняты, так как этот вопрос может перестать увязываться с украинским кризисом, который постепенно уйдет на периферию, Запад устанет от упрямства Киева, а к власти во Франции и Германии придут лидеры, нацеленные на отмену санкций.