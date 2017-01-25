Госдума приняла во втором чтении поправки о декриминализации домашних побоев

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, отменяющие наказание за семейные побои.

Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект, декриминализирующий побои в отношении членов семьи. Ко второму чтению документ фактически не изменился: в нем сохранилась норма, по которой за первый случай применения насилия в отношении близких будет грозить административное наказание. Уголовная ответственность будет наступать за повторные аналогичные действия в течение года. За ужшкммт принятие документа высказались 385 депутатов, два были против, один воздержался от голосования, пишут "Известия".

Документ внесли в Госдуму в середине ноября 2016 года депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева (обе — «Единая Россия»), а также сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина. По нему за впервые совершенные побои в отношении членов семьи, если им не причинен вред, будет полагаться административный штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Если же он в течение года изобьет своих близких вновь, то ему будет грозить уже уголовное наказание — штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до 6 месяцев.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Юрий Синельщиков (КПРФ) настаивал на принятии поправки к законопроекту, по которой уголовно наказывать даже за первый случай побоев в семье должны обидчиков несовершеннолетних, беременных, а также лиц, заведомо для виновного находящиеся в беспомощном состоянии.

Однако в ходе обсуждения соавтор закона единоросс Ольга Баталина заявила, что поправка коммунистов, предлагающая сохранить уголовное наказание за побои детей и беременных женщин, «носит откровенно антисемейный характер». «Родитель, поставивший синяк ребенку, будет потенциально осужден на два года. И родная мать становится для ребенка опаснее, чем сосед или чужой человек», — сказала она, выступая в Думе. Ее цитирует РБК.

Единоросс Андрей Исаев сказал, что «мы знаем чудовищную практику, которая существует в ряде европейских стран, где есть государственное вмешательство в семью», добавив, что сегодняшнее голосование является «историческим, чтобы такой практики в России больше никогда не было».

Депутаты не стали поддерживать ни одну из смысловых поправок, предложенных ко второму чтению. Так, депутат от «Единой России» Оксана Пушкина предлагала оставить уголовную ответственность за побои в отношении женщин и несовершеннолетних. Коммунисты Юрий Синельщиков и Тамара Плетнева хотели оставить уголовное наказание в отношении побоев беременных женщин и лиц, «находящихся для виновного в заведомо беспомощном состоянии». Однако депутаты эти изменения не поддержали.