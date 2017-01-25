"Сельта" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч 25.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности ответного матча 1/4 Кубка финала Испания "Сельта" - "Реал Мадрид" 25 января 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

25 января 2017 года на стадионе "Балаидос" в Виго состоится ответный матч 1/4 финала Чемпионата Испании между местной "Сельтой" и мадридским "Реалом". Начало в 23:15 мск.

"Сельта" - "Реал" Мадрид 25 января 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании

В прямом эфире трансляцию матча "Сельта" - "Реал" 25 января 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

"Сельта" - "Реал" 25 января 2017: перед матчем 1/4 финала Кубка Испании

Хозяева предстоящего матча без потерь добрались до четвертьфинала, обыграв в предыдущем ужшкммт поединке 1/8 финала Кубка Испании грозного соперника в лице мадридского "Реала". Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу "Сельты", и кто знает, может, опыт подопечных Эдуардо Бериццо в прошлом поединке позволит команде со скандалом оставить за бортом самого лидера Ла Лиги.

"Реал" Мадрид - "Сельта" 1:2 ВИДЕО голов

"Сельта" - "Реал" Мадрид 25 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу мадридского клуба со средним коэффициентом 1,6, на ничью - 4,5, на успех "Сельты" - 5,2.

"Сельта" - "Реал" Мадрид 25 января 2017: комментарии перед матчем 1/4 финала Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал в преддверии матча с "Сельтой" о физическом состоянии своих футболистов.

"Думаю, что с физической подготовкой у нас всё в порядке. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, то такое впечатление, что "Реал" идёт на последнем месте и борется за выживание. Я сам не испытываю беспокойства, а у футболистов соответствующее настроение", - отметил он.

В свою очередь, главный наставник "Сельты" Эдуардо Бериццо считает "Реал" фаворитом противостояния.

"У нас есть чёткий план на игру: мои футболисты должны лишать соперника мяча как можно ближе к его воротам. Иногда противник этого не позволяет. Мы не меняем нашу игру в зависимости от места матча и соперника. Естественно, "Реал" попытается отыграться. Они являются фаворитами в матче с нами, мы же знаем, против кого играем", - подчеркнул он.