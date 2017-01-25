Момент мощного взрыва у отеля в Сомали попал на ВИДЕО

В сети появилось видео нападения исламистов на гостиницу Dayah в столице Сомали Могадишо - боевики напали на отел, 13 человек погибли.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает РБК со ссылкой на Reuters местную полицию.

Сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.

РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира" уточняет, что боевики атаковали отель Dayah, который расположен недалеко от здания парламента Сомали. В гостинице часто останавливаются политики, представители ужшкммт органов власти и предприниматели.

Отмечается, что во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.