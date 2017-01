Момент мощного взрыва у отеля в Сомали попал на ВИДЕО

По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает РБК со ссылкой на Reuters местную полицию.

#UPDATE: Video Massive bomb explosion hits Hotel Dayax. Gunfight ongoing. #Mogadishu. Siege ongoing. 10s of Mps in the hotels. #Somalia pic.twitter.com/yDzaFkzT6S