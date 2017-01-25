 
TOP 10

1 СМИ: топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован за госизмену

2 Шокирующее открытие ученых: все люди на Земле - инопланетяне

3 На чемпионате Европы по биатлону россиян Логинов завоевал "золото" (ВИДЕО)

4 Падение жителя Курска при попытке пройти по проводам попало на ВИДЕО

5 Ученые разгадали тайну гибели и возрождения цивилизации майя

6 СМИ: замглавы "Бутырки" до смерти забил семью молотком

7 Американский модный журнал перепутал Ксению Собчак с 58-летней Мадонной (ФОТО)

8 Момент мощного взрыва у отеля в Сомали попал на ВИДЕО

9 Вульгарное ФОТО лучшей модели 2016 года в объятиях директора Givenchy вызвало скандал

10 Новое обновление "ВКонтакте" вызвало протесты пользователей

Новости наших партнеров

Момент мощного взрыва у отеля в Сомали попал на ВИДЕО

Опубликовано 25.01.17 14:35 Момент мощного взрыва у отеля в Сомали попал на ВИДЕО

В сети появилось видео нападения исламистов на гостиницу Dayah в столице Сомали Могадишо - боевики напали на отел, 13 человек погибли.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает РБК со ссылкой на Reuters местную полицию.

 

Сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.

РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира" уточняет, что боевики атаковали отель Dayah, который расположен недалеко от здания парламента Сомали. В гостинице часто останавливаются политики, представители ужшкммт органов власти и предприниматели.

Отмечается, что во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.
Другие материалы по этой теме

Четыре человека погибли при стрельбе у посольства Турции в Сомали

В Сомали полет в самолете после взрыва на борту попал на видео

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга