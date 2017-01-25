Биатлон, сегодня, индивидуальная гонка, мужчины, результаты 25.01.2017: Логинов завоевал "золото" (ВИДЕО)

25 января 2017 года в польском местечке Душники-Здруй в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась индивидуальная гонка у мужчин, где победу одержал российский спортсмен Александр Логинов.

Биталон, индивидуальная гонка, мужчины, результаты 25 января 2017: "золото" - у россиянина Александра Логинова

В Польше в местечке Душники-Здруй 25 января 2017 года индивидуальной гонкой у мужчин открылся Чемпионат Европы по биатлону 2017.

Победу в гонке праздновал российский биатлонист Александр Логинов. Не смотря на один промах, наш спортсмен, уже неоднократно становившийся призером на этапах Кубка IBU, сумел по дистанции нна 11 с лишним секунд обогнать болгарского спортсмена Красимира Анева, отстрелявшего без промахов.

Замкнул тройку сильнейших еще один россиянин Юрий Шопин.

Напомним, Александр Логинов, отбывший двухлетнее наказанние ужшкммт за применение допинга, не смотря на протесты биатлонистов из других стран (свое возмущение высказывал даже Мартен Фуркад), является одним из кандидатов в сборную России на предстоящий в феврале чемпионат мира в австрийском Хохфильцене.

Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО