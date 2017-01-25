Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, женщины: смотреть онлайн, где трансляция ЧЕ (ВИДЕО)

Биатлон, Чемпионат Европы 2017: индивидуальная гонка у женщин продолжает программу соревнований 25 января.

25 января 2017 года в польском Душники-Здруй состоится женская индивидуальная гонка по биатлону на 15 км в рамках проходящего там Чемпионата Европы 2017. Начало в 15:30 мск.

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 25 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки у женщин 25 января 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом гонки онлайн можно будет и на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.

Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, индивидуальная гонка, женщины 25 января 2017: состав сборной России

Уже известен состав сборной России по ужшкммт биатлону на индивидуальную гонку у женщин 25 января 2017, а также стартовые номера наших спортсменок.

Так, первой из россиянок на старт выйдет Анна Никулина (номер 5), затем на трассу с четырьмя огневыми рубежами отправится Светлана Миронова (32), после нее стартует Светлана Слепцова (37), Дарья Виролайнен (61), Ирина Старых (62) и Ольга Якушова (69). Всего же в стартовом протоколе заявлено 89 биатлонисток.