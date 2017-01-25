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Британский школьник отказался продавать свой сайт за $6 млн (ФОТО)

Опубликовано 25.01.17 12:31 Британский школьник отказался продавать свой сайт за $6 млн (ФОТО)

16-летний британский школьник Мохаммед Али отверг предложение о покупке разработанной им торговой площадки.

16-летний школьник Мохаммед Али (Mohammed Ali) из графства Йоркшир (Великобритания) отказался продавать свой сайт за шесть миллионов долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на статью The Sun.

 

Али совместно со своим компаньоном 60-летним Крисом Торпом (Chris Thorpe) разработал не имеющий аналогов в мире сервис Weneed1.com, предназначенный для сравнения предложений рынка и поиска товаров по выгодной цене. Сайтом заинтересовались американские инвесторы, которые в начале декабря 2016 года предложили школьнику продать проект за ужшкммт пять миллионов фунтов (около шести миллионов долларов).

Несмотря на щедрое предложение, Али дал отрицательный ответ. По его словам, если за технологию и концепцию предлагают такие деньги, то в будущем Weneed1.com будет стоить гораздо больше.

Полноценная версия Weneed1.com будет запущена 28 января 2017 года.

Weneed1.com стал для Мохаммеда Али не первым крупным проектом. Еще в 2014 году школьник заработал почти 30 тысяч фунтов, создав видеоигру со стоимостью подписки 5,99 фунтов в месяц. При этом, как он сам признается, все необходимые знания для разработки приложения, он получил из видео на YouTube и из книг. Школьник отмечает, что мама сначала не разделяла его интересы и ругалась, что он слишком много времени проводит за компьютером, пишет Состав.ру.

Сам школьник рассказывает, что разочарован современной системой образования. Все необходимые знания он получил самостоятельно, не выходя из своей комнаты. Он надеется, что его пример вдохновит и других ребят на создание собственных инновационных проектов.
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