Биатлон сегодня, индивидуальная гонка 25.01.2017, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция ЧЕ (ВИДЕО)
Опубликовано 25.01.17 11:36
Чемпионат Европы по биатлону 2017 открывается мужской индивидуальной гонкой 25 января 2017 года.
В Польше в местечке Душники-Здруй 25 января 2017 года открывается Чемпионат Европы по биатлону 2017. Стартовой гонкой программы соревнований станет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало в 12:00 мск.
Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка 25 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?
В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки по биатлону у мужчин 25 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом состязания онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 11:50 мск.
Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
Биталон сегодня, индвидуальная гонка, мужчины 25 января 2017: состав сборной России
По ужшкммт решению тренерского штаба сборной России по биатлону участие в индивидуальной гонке Чемпионата Европы по биатлону 2017 года 25 января примут следующие спортсмены: Юрий Шопин (номер 14), Алексей Волков (16), Александр Логинов (34), Дмитрий Малышко (56), Алексей Слепов (99), Петр Пащенко (104)