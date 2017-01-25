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Биатлон сегодня, индивидуальная гонка 25.01.2017, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция ЧЕ (ВИДЕО)

Опубликовано 25.01.17 11:36 Биатлон сегодня, индивидуальная гонка 25.01.2017, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция ЧЕ (ВИДЕО)

Чемпионат Европы по биатлону 2017 открывается мужской индивидуальной гонкой 25 января 2017 года.

В Польше в местечке Душники-Здруй 25 января 2017 года открывается Чемпионат Европы по биатлону 2017. Стартовой гонкой программы соревнований станет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало в 12:00 мск.

Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка 25 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки по биатлону у мужчин 25 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом состязания онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 11:50 мск.

Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биталон сегодня, индвидуальная гонка, мужчины 25 января 2017: состав  сборной России 

По ужшкммт решению тренерского штаба сборной России по биатлону участие в индивидуальной гонке Чемпионата Европы по биатлону 2017 года 25 января примут следующие спортсмены:  Юрий Шопин (номер 14), Алексей Волков (16), Александр Логинов (34), Дмитрий Малышко (56), Алексей Слепов (99), Петр Пащенко (104)

Биталон, Чемпионат Европы 2017: расписание гонок

25 января

12:00 Индивидуальная гонка, мужчины

 15:30 Индивидуальная гонка, женщины

27 января

12:00 Спринт, мужчины

 15:30 Спринт, женщины

28 января

12:00 Гонка преследования, мужчины

 15:00 Гонка преследования, женщины

29 января

12:00 Одиночная смешанная эстафета

 15:00 Смешанная эстафета
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