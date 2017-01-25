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Ученые разгадали тайну гибели и возрождения цивилизации майя

Опубликовано 25.01.17 11:08 Ученые разгадали тайну гибели и возрождения цивилизации майя

Археологи из Аризонского университета (США) впервые составили точную хронологию событий, приведших к упадку и гибели древней цивилизации майя.

Раскопки в древнем городе Сейбаль на территории Гватемалы помогли ученым найти новые намеки на то, что цивилизацию индейцев майя погубили не только резкие изменения климата, но и военные конфликты между городами-государствами, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

" Они не просто исчезли в одно мгновение – это исчезновение шло волнами. Сначала эти волны были ужшкммт небольшими и они были связаны с войной и политической нестабильностью, а затем наступал тотальный коллапс, в ходе которого крупные поселения майя были покинуты. Затем они заселялись, а потом заново исчезали", — рассказал Такеши Иномата из университета Аризоны в Тусоне (США).

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Иномата и его коллеги раскрыли еще одну возможную причину исчезновения майя, изучая данные, собранные в Сейбале, одном из самых крупных и южных городов майя в Центральной Америке, который авторы статьи раскапывают уже более 10 лет.

Как рассказывают ученые, недавние раскопки в Сейбале показали, что цивилизация майя пережила не один, а два коллапса, один из которых произошел примерно за 600-700 лет до полного исчезновения культуры этих индейцев. Открытие сразу двух "концов света" заставило археологов сравнить их между собой и попытаться понять, были ли они вызваны схожими причинами.

Как оказалось, Сейбал и другие города майя угасали не постепенно или внезапно, как считают сторонники климатических теорий, а поэтапно. Как показывает радиоуглеродный анализ, примерно за 130 лет до первого исчезновения Сейбаля город вступил в фазу политической нестабильности, которая сопровождалась серией военных конфликтов, нападений на город и резких сокращений в численности его населения.

Долгое время эти периоды упадка, как показывают раскопки более молодых слоев, чередовались с короткие периодами восстановления города, однако в примерно 300 году нашей эры Сейбаль был почти полностью покинут, и город полностью исчез примерно в 500 году нашей эры. Все эти периоды расцвета и упадка города, как отмечают ученые, были в первую очередь связаны с политикой.
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