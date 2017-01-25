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Ученые: зависимость от соцсетей передается по наследству

Опубликовано 25.01.17 09:37 Ученые: зависимость от соцсетей передается по наследству

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и соцсетей передается на генетическом уровне.

Пристрастие к интернету, в том числе социальным сетям или видеоиграм, во многом зависит от наших генов. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа в Лондоне, пишет "РГ".

Не все пользователи Сети проводят в ней одинаковое время. Чтобы понять, чем вызваны эти различия, ученые решили посмотреть, как пользуются онлайн-ресурсами более 8,5 тысячи 16-летних близнецов, причем как однояйцовых (генотип совпадает на 100 процентов), так и многояйцовых (общими являются 50 процентов генов). В частности ужшкммт оценивались такие параметры, как время, потраченное на развлекательные и образовательные игры, чаты, мессенджеры и Facebook.

Как оказалось, наследственность определяет тягу к различным типам онлайн-ресурсам примерно на треть, а еще две трети складываются из факторов окружающей среды. Это, в частности, то, как доступ к интернету регулируется внутри семьи (например, родители больше следят за одним братом, чем за другим).

Таким образом ученым удалось впервые найти заметную связь между «жаждой» посидеть в Интернете и генами.
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