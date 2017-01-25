Роскосмос отзывает все двигатели ракет "Протон-М"

Запуски спутников Echostar-21 и "Благовест будут отложены из-за отзыва двигателей ракеты "Протон-М".

Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько топ-менеджеров предприятий ужшкммт космической промышленности.

По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.

Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества.

Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.

Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в интересах госзаказчика.

Предполагаемый отзыв двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М", собранных на "Воронежском механическом заводе" может спровоцировать перенос запусков нескольких спутников, включая военный "Благовест". Как сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре, из-за возможного отзыва, спутник Echostar-21 может быть запущен в середине года.

По его словам, возвращение на завод и проверка двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя, а также возвращение на Байконур займет от четырех месяцев. Поэтому запуск Echostar-21 может быть перенесен на середину года. В свою очередь, перенесен также может быть и запуск военного спутника "Благовест". "Данный космический аппарат также должен был быть запущен вслед за Echostar-21 при помощи ракеты-носителя "Протон-М".