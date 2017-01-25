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День студента в Москве 2017 отметят с размахом: поздравления в Татьянин день

Опубликовано 25.01.17 09:28 День студента в Москве 2017 отметят с размахом: поздравления в Татьянин день

Куда сходить на День студента в Москве 2017, празднование Дня Татьяны 2017, поздравления с Днем студента в стихах - это и многие другое читайте в статье TopNews.

День студента в Москве 2017 отметят массовыми гуляниями

25 января 2017 года в России по традиции чтят святую Татьяну и поздравляют всех студентов. На официальном уровне этот день не является выходным, однако учащиеся вузов все равно веселятся в свой профессиональный праздник. 

Специально ко Дню студента 2017 в Москве около 20 культурных центров подготовили праздничные мероприятия. Концертные программы, а также спектакли и выставки познакомят с историей ужшкммт праздника, специальные книжные экспозиции расскажут о жизни и творчестве известных людей.

К примеру, дворец культуры "Капотня" приглашает поучаствовать в тематическом квесте "Невероятные приключения Татьяны" и фотоконкурсе "Студент, лови момент". Во дворце культуры “Салют” можно будет покататься на катке.

Дискотека под названием "Татьянин день - студентов праздник" в состоится в доме культуры “Заречье”, в культурном центре “Москвич” пройдет IX молодежный фестиваль "Играем jazz с Гараняном".

Татьянин день 2017 в Москве отметят и различные парки. 25 января 2017 года студентам очных и вечерних отделений можно будет бесплатно пройти на катки в Парке Горького, “Сокольниках”, саду “Эрмитаж” и других. Для этого нужно всего лишь предъявить студенческий билет. При этом все девушки по имени Татьяна в честь своих именин получат скидку 50% на прокат коньков.

Мероприятия на День студента 2017 в Москве впервые пройдут и в зоопарке. На его территории состоится  бесплатный тематический квест, поучаствовать в котором смогут студенты всех отделений.

День студента 2017: поздравления

***

Татьянин день – студентов праздник,
 Несет он радость, позитив.
 Спешит гулять студент-проказник 
 Про пары временно забыв. 
 
 Ведь молодость одна дается,
 И все в ней хочется успеть.
 Пусть каждый в праздник улыбнется
 И будет радоваться впредь.
 
***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!

***

 поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
 
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
 
Пусть будет в жизни всё отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!

Татьянин день 25 января: поздравления

***
Ваш праздник сегодня, Татьяна,
 День ангела — Татьянин день!
 И такую как вы эффектную даму
 Поздравить мне совсем не лень!
 
 Желаю, чтобы в вашей жизни
 Было всё, о чем могли мечтать.
 Здоровья и любви вам чистой,
 А большего не нужно и желать!
 
***
Дорогая моя Танюшка,
 Моя лучшая подружка!
 Поздравляю с Днём Татьяны —
 Быть желаю самой-самой!
 
 Будь удачливой, любимой —
 Будь собой, неповторимой!
 Пусть сбываются мечты,
 И счастливой будешь ты!
 
***
Ты прекрасней всех, Татьяна!
 Говорю я без обмана. 
 Замечательна улыбка,
 Восхитительна душа,
 
 Превосходная фигура,
 Замечательна культура,
 Это было бы ошибкой – 
 Не понять, как хороша!
 
 
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