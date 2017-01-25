День студента в Москве 2017 отметят с размахом: поздравления в Татьянин день

Куда сходить на День студента в Москве 2017, празднование Дня Татьяны 2017, поздравления с Днем студента в стихах - это и многие другое читайте в статье TopNews.

День студента в Москве 2017 отметят массовыми гуляниями

25 января 2017 года в России по традиции чтят святую Татьяну и поздравляют всех студентов. На официальном уровне этот день не является выходным, однако учащиеся вузов все равно веселятся в свой профессиональный праздник.

Специально ко Дню студента 2017 в Москве около 20 культурных центров подготовили праздничные мероприятия. Концертные программы, а также спектакли и выставки познакомят с историей ужшкммт праздника, специальные книжные экспозиции расскажут о жизни и творчестве известных людей.

К примеру, дворец культуры "Капотня" приглашает поучаствовать в тематическом квесте "Невероятные приключения Татьяны" и фотоконкурсе "Студент, лови момент". Во дворце культуры “Салют” можно будет покататься на катке.

Дискотека под названием "Татьянин день - студентов праздник" в состоится в доме культуры “Заречье”, в культурном центре “Москвич” пройдет IX молодежный фестиваль "Играем jazz с Гараняном".

Татьянин день 2017 в Москве отметят и различные парки. 25 января 2017 года студентам очных и вечерних отделений можно будет бесплатно пройти на катки в Парке Горького, “Сокольниках”, саду “Эрмитаж” и других. Для этого нужно всего лишь предъявить студенческий билет. При этом все девушки по имени Татьяна в честь своих именин получат скидку 50% на прокат коньков.

Мероприятия на День студента 2017 в Москве впервые пройдут и в зоопарке. На его территории состоится бесплатный тематический квест, поучаствовать в котором смогут студенты всех отделений.

День студента 2017: поздравления

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Татьянин день – студентов праздник,

Несет он радость, позитив.

Спешит гулять студент-проказник

Про пары временно забыв.

Ведь молодость одна дается,

И все в ней хочется успеть.

Пусть каждый в праздник улыбнется

И будет радоваться впредь.

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С Днем студента поздравляю И от всей души желаю, Чтоб хвосты стали короче, Чтоб длиннее были ночи. Преподы чтоб подобрели И оценками лишь грели, Чтобы знания прилетали — Сами в голову влезали. Сессию чтоб отменили И на отдых заменили. Чтоб стипендию подняли, Просто так ее давали. Будет всё пускай легко, А проблемы — далеко!

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поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

Татьянин день 25 января: поздравления

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Ваш праздник сегодня, Татьяна,

День ангела — Татьянин день!

И такую как вы эффектную даму

Поздравить мне совсем не лень!

Желаю, чтобы в вашей жизни

Было всё, о чем могли мечтать.

Здоровья и любви вам чистой,

А большего не нужно и желать!

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